Türkiye-Almanya arasında döner krizi! Milli lezzete göz koydular

Türkiye ve Almanya arasında döner krizi yaşanıyor. Döneri sahiplenmeye çalışan Almanya'ya Türkiye en sert şekilde karşı çıkıyor. Almanya'daki Türkler de döneri kaptırmamakta kararlı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN