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Türkiye-Almanya arasında döner krizi! Milli lezzete göz koydular

Türkiye-Almanya arasında döner krizi! Milli lezzete göz koydular

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 09:07
Türkiye ve Almanya arasında döner krizi yaşanıyor. Döneri sahiplenmeye çalışan Almanya'ya Türkiye en sert şekilde karşı çıkıyor. Almanya'daki Türkler de döneri kaptırmamakta kararlı. İşte tüm detaylar…
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Türkiye-Almanya arasında döner krizi!
Türkiye-Almanya arasında döner krizi!
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