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Türk mutfağının incisi İzmir bomba tatlısı! İşte pratik İzmir bombası tarifi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.04.2024 10:50
Güncelleme:06.04.2024 10:51
Ege bölgesinin özel tatlısı İzmir bombayı sizler için görüntüledik. A Haber ekibinden Sefer Ayçe bu işin mutfağına girdi ve bu lezzetin tarifini araştırdı. İşte Halil Karahan'ın objektifinden meşhur İzmir bomba tatlısı...
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