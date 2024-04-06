Türk mutfağının incisi İzmir bomba tatlısı! İşte pratik İzmir bombası tarifi

Ege bölgesinin özel tatlısı İzmir bombayı sizler için görüntüledik. A Haber ekibinden Sefer Ayçe bu işin mutfağına girdi ve bu lezzetin tarifini araştırdı. İşte Halil Karahan'ın objektifinden meşhur İzmir bomba tatlısı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN