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Turgutlu’da yanan çiftlik evinden ceset çıktı: 3 gözaltı

Turgutlu'da yanan çiftlik evinden ceset çıktı: 3 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 16:33
Yangın, gece saat 03.15 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı mevkiinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Turgutlu’da yanan çiftlik evinden ceset çıktı: 3 gözaltı
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