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Trafik kavgası sonrası sokak boks ringine döndü!

Trafik kavgası sonrası sokak boks ringine döndü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 18:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz ismi öğrenilemeyen yaya, iddiaya göre, kendisine yol vermeyen sürücüyle tartışmaya başladı. Öfkelenen genç ile sürücü arasında bir anda kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Ayrılan taraflar yollarına devam etti. Boks ringlerini aratmayan kavga ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
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Trafik kavgası sonrası sokak boks ringine döndü!
Trafik kavgası sonrası sokak boks ringine döndü!
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