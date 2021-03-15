Trabzon'da odasında baygın bulunan Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde girdiği ameliyatın ardından dinlenmek için geçtiği odasında baygın bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı (46), 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mataracı’nın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mataracı’nın ölüm haberi, ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.