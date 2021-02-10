Trabzon'da Cenevizliler döneminde inşa edilen 700 yıllık Güzelhisar Kalesi’ne varis oldular

Trabzon'da 13'üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğunu söyleyen torunlarının açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa'nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. Varislerden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kaleyi teslim aldıktan sonra orada yaşayabileceklerini söyledi.