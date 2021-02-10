12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trabzon'da Cenevizliler döneminde inşa edilen 700 yıllık Güzelhisar Kalesi’ne varis oldular

Trabzon'da Cenevizliler döneminde inşa edilen 700 yıllık Güzelhisar Kalesi’ne varis oldular

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2021 14:49
Trabzon'da 13'üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğunu söyleyen torunlarının açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa'nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. Varislerden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kaleyi teslim aldıktan sonra orada yaşayabileceklerini söyledi.
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
Yunusu böyle hayata döndürdü
Yunusu böyle hayata döndürdü
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Özgecan'sız 6 yıl...
Özgecan'sız 6 yıl...
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
Daha Fazla Video Göster