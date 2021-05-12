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Trabzon'da 4 yıl önce cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen Pınar Kaynak'ın katil zanlısı yakalandı

DHA
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Giriş: 12.05.2021 16:40
Güncelleme:12.05.2021 17:01
Trabzon'da 15 Ağustos 2017'de, Çukurçayır Mahallesi'nde 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak'ın katil zanlısı Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. (47) gözaltına alındı.
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