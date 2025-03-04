04 Mart 2025, Salı

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Topkapı Sarayı’nda Ramazan yoğunluğu! Kutsal emanetler…

Topkapı Sarayı’nda Ramazan yoğunluğu! Kutsal emanetler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 09:02
Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetler bölümü bu Ramazan da ziyaretçi akınına uğruyor. Alanda Peygamber Efendimize ait kılıçtan, ayak izine, sakal-ı şerife kadar kutsal birçok emaneti görmek mümkün. Ziyaret etmek isteyenlere önemli bir hatırlatma da yapalım. Kutsal emanetlerin olduğu bölüm salı günleri ziyarete kapalı.
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Topkapı Sarayı’nda Ramazan yoğunluğu! Kutsal emanetler…
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