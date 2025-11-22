22 Kasım 2025, Cumartesi

Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 14:04
İddiaya göre, Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan P. G. ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
