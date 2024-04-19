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Tokat'ta kırılmanın olduğu fay hattı böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 19.04.2024 14:13
Tokat Sulusaray'da meydana gelen 5.6'lık depremin merkez üssünün bulunduğu köyde fay hattındaki kırıklar drone ile görüntüledi.
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