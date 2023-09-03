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Tokat'ın ilk tüp geçidi hayata geçiyor

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Giriş: 03.09.2023 16:23
Tokat-Niksar Karayolu’nun 34 kilometresi tamamlandı. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu Tokat Valisi Numan Hatipoğlu detayları aktardı.
Tokat’ın ilk tüp geçidi hayata geçiyor
Tokat'ın ilk tüp geçidi hayata geçiyor
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