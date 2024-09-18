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Tokat’ın asırlık tahta baskısı tescillendi!

Tokat’ın asırlık tahta baskısı tescillendi!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 15:38
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, yöreye özgü tahta baskı desenlerini arşivleme çalışmalarına başladı. Enstitü, 108 geleneksel ve 114 modernize edilmiş desen kalıbıyla 30 ürün tescil belgesi aldı. Çalışmayla kültürel miras geleceğe taşınacak.
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