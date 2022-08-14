14 Ağustos 2022, Pazar
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Togg test sürüşünde! Konvoy görüntüleri sosyal medyayı salladı
Türkiye yerli otomobilini merakla beklerken yeni bir görüntü daha geldi. Yerli ve milli gururumuz Togg'un test sürüşü yaparken konvoy yaptığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.