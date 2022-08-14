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Togg test sürüşünde! Konvoy görüntüleri sosyal medyayı salladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 15:41
Türkiye yerli otomobilini merakla beklerken yeni bir görüntü daha geldi. Yerli ve milli gururumuz Togg'un test sürüşü yaparken konvoy yaptığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
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