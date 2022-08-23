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Timsahın kafesine giren adam dehşeti yaşadı! Çevredekiler saniye saniye kayda aldı

İHA
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Giriş: 23.08.2022 17:56
ABD'nin Florida eyaletindeki Gatorland tema parkında bulunan timsah, kapalı tutulduğu alana giren adamı kovaladı. Timsahtan koşarak kaçmaya çalışan adamın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.
Timsahın kafesine giren adam dehşeti yaşadı TİMSAHIN KAFESİNE GİREN ADAM DEHŞETİ YAŞADI

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