23 Ağustos 2022, Salı
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Timsahın kafesine giren adam dehşeti yaşadı! Çevredekiler saniye saniye kayda aldı
ABD'nin Florida eyaletindeki Gatorland tema parkında bulunan timsah, kapalı tutulduğu alana giren adamı kovaladı. Timsahtan koşarak kaçmaya çalışan adamın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.