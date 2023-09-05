THY'den şampiyonlara bir haftalık tatil hediyesi!

Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'na bir haftalık tatil hediye etti. Konuya ilgili, THY Basın Müşaviri ilk paylaşımı yaptı.