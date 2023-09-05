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THY'den şampiyonlara bir haftalık tatil hediyesi!

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Giriş: 05.09.2023 09:17
Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'na bir haftalık tatil hediye etti. Konuya ilgili, THY Basın Müşaviri ilk paylaşımı yaptı.
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