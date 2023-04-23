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THODEX kurucusu Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi

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Giriş: 23.04.2023 15:17
Türkiye’ye getirilen ve Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Özer, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarıldı.
Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi
Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi
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Adliyeye sevk edildi
Adliyeye sevk edildi
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