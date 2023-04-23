23 Nisan 2023, Pazar
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THODEX kurucusu Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi
Türkiye’ye getirilen ve Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Özer, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarıldı.