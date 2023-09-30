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Tezgahlarda balık fiyatları nasıl? Hangi balık daha bol?

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 14:45
Balık sezonunun açılmasının üzerinden bir ay geçti. Denizlerde hamsi, istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda en çok hangi balık var, hangi balığın fiyatı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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Tezgahlarda balık fiyatları nasıl?
Tezgahlarda balık fiyatları nasıl?
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