Tezgahlarda balık fiyatları nasıl? Hangi balık daha bol?

Balık sezonunun açılmasının üzerinden bir ay geçti. Denizlerde hamsi, istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda en çok hangi balık var, hangi balığın fiyatı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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