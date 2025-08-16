16 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ters dönen traktörün altında sıkışan sürücü yaralandı
Kaza, Dörtyol ilçesi Beşikgöl mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen traktör ters döndü. Ters dönen traktörün sürücüsü altta sıkışarak mahsur kaldı. Mahsur kalan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.