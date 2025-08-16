16 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Ters dönen traktörün altında sıkışan sürücü yaralandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 22:52
Kaza, Dörtyol ilçesi Beşikgöl mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen traktör ters döndü. Ters dönen traktörün sürücüsü altta sıkışarak mahsur kaldı. Mahsur kalan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
