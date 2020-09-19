- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Terörle mücadele gazisi Ensar Güney A Haber’de yaşadıklarını anlattı
Bugün 19 Eylül Gaziler Günü… Vatan için kan dökmüş kahramanlardan biri olan Ensar Güney, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu oldu. Şu an 31 yaşında olan ve 2014 yılında gazi olan Erzurumlu kahramanımız Ensar Güney yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı. Ensar Güney, en çok üzüldüğü olayın tekrar göreve dönememek olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar…