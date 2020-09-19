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Terörle mücadele gazisi Ensar Güney A Haber’de yaşadıklarını anlattı

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Giriş: 19.09.2020 12:48
Güncelleme:19.09.2020 12:56
Bugün 19 Eylül Gaziler Günü… Vatan için kan dökmüş kahramanlardan biri olan Ensar Güney, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu oldu. Şu an 31 yaşında olan ve 2014 yılında gazi olan Erzurumlu kahramanımız Ensar Güney yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı. Ensar Güney, en çok üzüldüğü olayın tekrar göreve dönememek olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar…

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