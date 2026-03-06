CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Teravih sonrası ayakkabılardan çıkan hediyeler çocukları sevindirdi

Çorum'un Laçin ilçesinde camiye giden çocuklar, teravih namazı çıkışında ayakkabılarının içine bırakılan sürpriz hediyeleri görünce mutluluk yaşadı.

