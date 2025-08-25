TEM’de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Halkalı mevkisinde hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün karıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik dururken, ilk bilgilere göre 8 yaralı olduğu öğrenildi.

