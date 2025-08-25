25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları TEM'de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu
TEM’de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu

TEM'de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 08:22
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Halkalı mevkisinde hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün karıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik dururken, ilk bilgilere göre 8 yaralı olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde aralarında kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 8 yaralının olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 8 kişi yaralanırken, tüm şeritler trafiğe kapandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEM’de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu
TEM’de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu
TEM'de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu
İstanbul’da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
İstanbul'da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
Tuzla’da otomobil ve hafif ticari çarpıştı: 5 yaralı
Tuzla'da otomobil ve hafif ticari çarpıştı: 5 yaralı
Şişli’de kaldırıma çarpan araç takla attı
Şişli'de kaldırıma çarpan araç takla attı
Balıkesir’deki 3 depremin ardından son durum nedir?
Balıkesir'deki 3 depremin ardından son durum nedir?
Arnavutköy’de orman yangını
Arnavutköy'de orman yangını
Sındırgı’daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada
Sındırgı'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada
Depoda çıkan yangın gökyüzünü siyah boyadı
Depoda çıkan yangın gökyüzünü siyah boyadı
Freni çekilmeyen tır geri geri gitti araçlara çarptı
Freni çekilmeyen tır geri geri gitti araçlara çarptı
Baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Diyarbakır’da çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Diyarbakır'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Rahvan at yarışları nefesleri kesti
Rahvan at yarışları nefesleri kesti
Daha Fazla Video Göster