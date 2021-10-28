Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı

Çerkezköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ne akşam saatlerinde inen yaban domuzu, sokaklarda dolaşıp, çöplerde yiyecek aradı. Bu sırada köpekler, domuzu fark edip çevresini sardı. Domuz, köpeklere saldırıp kovaladı. O anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre daha sokaklarda dolaşan domuz, ardından araziye girerek gözden kayboldu.

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