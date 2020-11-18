Teflon tavalardaki ölümcül tehlike! Eğer çizik varsa...

Teflon tavalardaki çizikler ölüme davetiye çıkarıyor! Teflon tavaların içeriğinde bulunan kimsallar yanlış kullanımda kansere yol açabiliyor. İşte detaylar...

Çelik... Granit... Döküm... Mutfaklarımızda tercih ettiğimiz tavalar çeşit çeşit, ancak en dikkatli olmamız gerekeni teflon tavalar.

mutfaklarımızın vazgeçilmezi teflon tavaları kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış kullanımda içeriğinde bulunan kanserojen maddeler ise hastalığa davetiye çıkarıyor.

Teflonlar çizildiğinde pek çok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Çizik tavalardan çıkan gözle görülmeyen zararlı maddeler vücudumuza girdiğinde mide asitimizle beraber iritasyonlara yol açabilir, deri sorunlarına yol açabilir, mide bulantısı bile yapılabilir.

Bu tür risklerle karşı karşıya kalmamak için teflon tavaların çizlmesini engelleyen tahta kaşıkla kullanılmalı, çok sıcak suda yıkanmamalı. Bunların dışında çelik veya emaye tencereler kullanılabilir.