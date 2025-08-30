TBMM Gazze gündemi ile toplandı: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerine son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Fidan, Netenyahu’yu rahatsız edenin Başkan Erdoğan’ın makamında olması ve Bahçeli’nin desteği olduğunu vurguladı. Görüşmelerin ardından, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan tezke, Genel Kurul’da kabul edildi. Türkiye, Filistin halkının yanında durma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN