TBMM Gazze gündemi ile toplandı: İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı

TBMM Gazze gündemi ile toplandı: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"

Giriş: 30.08.2025 17:07
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerine son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Fidan, Netenyahu’yu rahatsız edenin Başkan Erdoğan’ın makamında olması ve Bahçeli’nin desteği olduğunu vurguladı. Görüşmelerin ardından, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan tezke, Genel Kurul’da kabul edildi. Türkiye, Filistin halkının yanında durma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
