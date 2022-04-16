16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü!

Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 11:39
Güncelleme:16.04.2022 11:40
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babası Haşmet G.(54) tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia eden D.G.(29), balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan D.G., polis merkezine giderek teslim oldu.
Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü!
Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü!
Biz kredileri başından beri bunun için aldık
"Biz kredileri başından beri bunun için aldık"
Suyun rengi değişti!
Suyun rengi değişti!
Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü
Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü
Yarından itibaren sağanak yağış uyarısı!
Yarından itibaren sağanak yağış uyarısı!
Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi
Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi
Nejat İşler yine alkolün dozunu fazla kaçırdı!
Nejat İşler yine alkolün dozunu fazla kaçırdı!
Çiğli’nin çöple imtihanı!
Çiğli'nin çöple imtihanı!
Tarihin yaşayan şahidi!
Tarihin yaşayan şahidi!
TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu
TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu
Çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
Çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
500 gram doğdu hayata tutundu!
500 gram doğdu hayata tutundu!
Daha Fazla Video Göster