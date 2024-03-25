Tarım Bakanı Yumaklı’dan su tasarrufu çağrısı: 2050’de yüzde 55 daha fazla suya ihtiyaç var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Su Günü programında konuştu. "Topyekün bir seferberlik ruhuyla suyumuzu daha tasarruflu ve verimli kullanacağız" diyen Bakan Yumaklı, Türkiye'de 2050 yılında yüzde 55 daha fazla suya ihtiyaç olacağını açıkladı.

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