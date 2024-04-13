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Tarihi Ulu Camii'nin minaresi eğri yapıldı! Minare Pisa Kulesi'nden de eğik

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.04.2024 17:10
Sivas'ta Selçuklular döneminde yaptırılan Ulu Camii'nin eğri minaresiyle dikkat çekiyor. Yerli ve yabacı turistler camiye ilgi gösteriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Sivas Ulu Camii İmamı Ahmet Kocabaş anlattı.
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