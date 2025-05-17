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Tarihe ışık tutan defile: 23 kadın kahramanın kıyafetleri defilede sergilendi

Tarihe ışık tutan defile: 23 kadın kahramanın kıyafetleri defilede sergilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:45
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede, Milli Mücadele döneminde yer alan 23 kadın kahramanın kıyafetleri aslına uygun şekilde yeniden tasarlanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.
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Tarihe ışık tutan defile: 23 kadın kahramanın kıyafetleri defilede sergilendi
Tarihe ışık tutan defile!
Tarihe ışık tutan defile!
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