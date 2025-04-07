Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tapularını vermediği Hikmet Kışla isimli vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı. Kışla'nın olay sonrası intihar ettiği ve intihardan önce "Suçlu Ekrem İmamoğlu" şeklinde bir not bıraktığı öğrenildi.