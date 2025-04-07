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Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş

Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 07.04.2025 13:06
Güncelleme:07.04.2025 13:06
İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tapularını vermediği Hikmet Kışla isimli vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı. Kışla'nın olay sonrası intihar ettiği ve intihardan önce "Suçlu Ekrem İmamoğlu" şeklinde bir not bıraktığı öğrenildi.
Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş
Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş
Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş
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