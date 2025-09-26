26 Eylül 2025, Cuma

Tapulu malınız habersiz satılmasın: Tapunuzu kilitleyin

Tapulu malınız habersiz satılmasın: Tapunuzu kilitleyin

Giriş: 26.09.2025 14:31
Tapu fırsatçılarını daha önce A Haber ekrana getirmişti. Akıl almaz bir yöntem ile kurbanlarının canını yakıyorlardı. Ama o vicdansızlara karşı önlem almak aslında çok kolay. Başında da 'tapu kilitleme' yöntemi geliyor. İşte tüm detaylar…
