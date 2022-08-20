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Tam bir şifa deposu! Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor

A Haber
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Giriş: 20.08.2022 09:12
Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçenin yolunu tutan üreticiler 2 ay sürecek yoğun bir sezon geçirecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Tam bir şifa deposu! O ilimizde yetişiyor TAM BİR ŞİFA DEPOSU! O İLİMİZDE YETİŞİYOR

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Tam bir şifa deposu! O ilimizde yetişiyor
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