20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Tam bir şifa deposu! Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor
Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçenin yolunu tutan üreticiler 2 ay sürecek yoğun bir sezon geçirecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.