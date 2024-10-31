31 Ekim 2024, Perşembe
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Taksinin iş yerine çarptığı kaza kamerada
Düzce’nin taksinin iş yerine çarptığı, sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Yasin T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.