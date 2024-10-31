Taksinin iş yerine çarptığı kaza kamerada

Düzce’nin taksinin iş yerine çarptığı, sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Yasin T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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