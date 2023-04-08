08 Nisan 2023, Cumartesi
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Taksim'de ilginç olay! Ukraynalı eski polisten "savaşı durdurun" sloganıyla intihar girişimi
İstanbul Taksim'de alt geçide çıkan bir Ukraynalı, Rusya ile ülkesi arasındaki savaşın durdurulmasını istedi. "Ukrayna'da savaşa hayır" şeklinde slogan atan şahsın Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilirken; intihar girişiminde bulunan kişi 3 saat sonra ikna edildi.