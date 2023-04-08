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Taksim'de ilginç olay! Ukraynalı eski polisten "savaşı durdurun" sloganıyla intihar girişimi

DHA
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Giriş: 08.04.2023 12:30
İstanbul Taksim'de alt geçide çıkan bir Ukraynalı, Rusya ile ülkesi arasındaki savaşın durdurulmasını istedi. "Ukrayna'da savaşa hayır" şeklinde slogan atan şahsın Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilirken; intihar girişiminde bulunan kişi 3 saat sonra ikna edildi.
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