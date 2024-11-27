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Taksim’de ABD’li kadın eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı

Taksim’de ABD’li kadın eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 10:40
Güncelleme:27.11.2024 11:12
Olay, 23 Kasım'da saat 23.15 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney Rei Huff (27), eşi Velican A. (26) ile birlikte bir mekana gidip alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde çift henüz bilinmeyenle bir nedenle tartışmaya başladı. Çift arasında çıkan kavgada kadın, eşi Velican A.yı yüzünden yaralayıp mekandan ayrıldı.
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