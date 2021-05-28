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Taksim Camisi bugün açılıyor! Türkiye ve dünyada sayılı uygulama
Son dakika haberi... Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Cami'sinde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.