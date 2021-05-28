28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Taksim Camisi bugün açılıyor! Türkiye ve dünyada sayılı uygulama

Taksim Camisi bugün açılıyor! Türkiye ve dünyada sayılı uygulama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2021 08:11
Güncelleme:28.05.2021 08:15
Son dakika haberi... Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Cami'sinde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksim Camisi bugün açılıyor!
Taksim Camisi bugün açılıyor!
Eski eşini tekme tokat dövdü! O anlar böyle görüntülendi
Eski eşini tekme tokat dövdü! O anlar böyle görüntülendi
Deprem oldu zannettiler! El freni boşalan TIR...
Deprem oldu zannettiler! El freni boşalan TIR...
O ilde bomba alarmı
O ilde bomba alarmı
Vaka ve ağır hasta sayısı düşüyor!
Vaka ve ağır hasta sayısı düşüyor!
İzmir'deki sapık evinde yakalandı!
İzmir'deki sapık evinde yakalandı!
Ölüme böyle gitti! Dev timsah...
Ölüme böyle gitti! Dev timsah...
Bu işin şakası yok! 21 gün sonra vefat etti
Bu işin şakası yok! 21 gün sonra vefat etti
Yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu
Yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu
Taksim Metro asansöründe korku dolu anlar
Taksim Metro asansöründe korku dolu anlar
Kansere karşı koruyan mucizevi besinler
Kansere karşı koruyan mucizevi besinler
Diyarbakır'da gizemli mağara! Definecilerin talanına uğradı
Diyarbakır'da gizemli mağara! Definecilerin talanına uğradı
Daha Fazla Video Göster