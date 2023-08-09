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Takside yolcu hakları neler?

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Giriş: 09.08.2023 16:25
Megakent İstanbul’un kanayan yarası haline gelen taksi sorunu, gün geçtikçe derinleşiyor. En önemli sorun ise taksicilerin kısa mesafe yolcu almaması ve yolcu seçmesi. Peki mağdur olan yolcuların hakları neler? Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk detayları anlattı.
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