Takside yolcu hakları neler?

Megakent İstanbul’un kanayan yarası haline gelen taksi sorunu, gün geçtikçe derinleşiyor. En önemli sorun ise taksicilerin kısa mesafe yolcu almaması ve yolcu seçmesi. Peki mağdur olan yolcuların hakları neler? Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk detayları anlattı.