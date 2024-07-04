04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Tahtalı Barajı'nda kuraklık alarmı! Barajda doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 11:01
Son dakika haberleri… İzmir'de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tabut bina tahliye edildi
"Tabut bina" tahliye edildi
Kastamonu’da orman yangını
Kastamonu'da orman yangını
Tahtalı Barajı’nda kuraklık alarmı!
Tahtalı Barajı'nda kuraklık alarmı!
Soyguncuyu geldiğine pişman etti
Soyguncuyu geldiğine pişman etti
Kamp alanı böyle yerle bir oldu!
Kamp alanı böyle yerle bir oldu!
Sağım başladı! Kilosu 5 bin TL
Sağım başladı! Kilosu 5 bin TL
Timsah dolu gölde dehşet anları!
Timsah dolu gölde dehşet anları!
İstanbul için kritik uyarı! Sağanak geliyor
İstanbul için kritik uyarı! Sağanak geliyor
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Tabut bina! Anında tahliye edildi
Tabut bina! Anında tahliye edildi
4 ilde orman yangını!
4 ilde orman yangını!
Daha Fazla Video Göster