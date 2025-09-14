14 Eylül 2025, Pazar

Tahliye kanalına düşen at kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.09.2025 20:17
Güncelleme:14.09.2025 20:17
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde tahliye kanalına düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
