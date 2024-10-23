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Susuzluk zeytin ağaçlarını da etkiledi

Susuzluk zeytin ağaçlarını da etkiledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 12:55
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2024 yılının kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle bölgeye has olan su zeytininde verim ve rekolte kaybına neden oldu.
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Susuzluk zeytin ağaçlarını da etkiledi
Susuzluk zeytin ağaçlarını da etkiledi
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