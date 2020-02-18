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18.02.2020
Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri!
11 yaşındaki Suriyeli Fuat Musa'nın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Türkiye ve dünya onu "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı." sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı video ile tanıdı. İşte Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri...
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