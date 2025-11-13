13 Kasım 2025, Perşembe

Şüpheliyi polis değil kırık fayans durdurdu
Şüpheliyi polis değil kırık fayans durdurdu

Şüpheliyi polis değil kırık fayans durdurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 19:17
Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheliye "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen şüpheli, Katlı Pazar alanına girerek kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada şüpheli yol üzerindeki kırık fayansa takılıp düştü. Bu sırada polis ekipleri de olay yerine yetişerek şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlara tanık olan Mehmet Altun, "Ben burada çalışırken bir anda kovalamaca yaşandı. Şüpheli gelirken ayağı takıldı. Sivil ekiplerde kaçan kişiyi yakaladı, sonra ortalık karıştı" dedi.
