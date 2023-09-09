09 Eylül 2023, Cumartesi
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'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu anısına...
Yakın tarihe doğru bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Halkın yanında, halktan olan bir isimden bahsedeceğiz. Vali recep Yazıcıoğlu. Görev yaptığı şehrin sakinleri onu süper vali olarak isimlendirdi 2 Haziran 1948'de Trabzon Sürmene’de dünyaya geldi. Hayatta olsaydı, bugün 75'inci yaşına girecekti. İşte şüpheli bir kaza sonucu 20 yıl önce aramızdan ayrılan Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hikayesi…