Sultangazi’de iki genç kavga etti: Arkadaşları ayırmak yerine tezahürat yaptı | O anlar kamerada

Sultangazi’de iki genç kavga etti: Arkadaşları ayırmak yerine tezahürat yaptı | O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.11.2025 19:16
Sultangazi’de bir parkın içindeki basketbol sahasında iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmak yerine etraflarını saran arkadaşlarının tezahürat yapması olayın şaşkınlığını daha da artırdı. Yaşanan arbede, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
