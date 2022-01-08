08 Ocak 2022, Cumartesi
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Sosyete skandalında yeni gelişme! “Evladımı kurtarın korkuyorum”
Ünlü iş insanı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa'nın eski eşi Şafak Susamcıoğlu'nun açtığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Eski eşinin 4 yaşındaki oğluna içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla savcılığa başvuran Susamcıoğlu, çıkan takipsizlik kararına isyan etti.