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Sosyete skandalında yeni gelişme! “Evladımı kurtarın korkuyorum”

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Giriş: 08.01.2022 10:13
Ünlü iş insanı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa'nın eski eşi Şafak Susamcıoğlu'nun açtığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Eski eşinin 4 yaşındaki oğluna içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla savcılığa başvuran Susamcıoğlu, çıkan takipsizlik kararına isyan etti.
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