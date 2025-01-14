Sosyal medyada tepkiye neden oldu! Dine, Peygamber Efendimiz’e ve Atatürk’ün annesine hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal medyada canlı yayın yapan Kartal Bulut D. adlı bir yayıncının, canlı yayınlarında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik hakaret ve küfür yağdırdığı videolar tepki çekti. Bunun üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kartal Bulut D. hakkında gözaltı kararı çıkartılırken küfürbaz şahıs, adresine giden Güvenlik Şube Müdürlüğü güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

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