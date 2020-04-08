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08.04.2020

Sosyal medyada gündem oldu! Yasa dışı kuaföre baskın!

Bursa polisi, bir tamir atölyesinde izinsiz ve gizli şekilde yapılan toplu tıraş faaliyetini bastı. Kaçak tıraş yapan iki kuaföre sosyal izolasyona uymamak ve korona tedbir kurallarına aykırı davranmaktan 3 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan baskın görüntüleri yoğun ilgi görürken görüntüleri izleyen vatandaşlar "Yasa dışı tıraş örgütü çökertildi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada ilgi gören ve Bursa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde iddiaya göre Beşyol mahallesindeki bir tamir atölyesinde 2 kuaförün izinsiz ve gizli olarak saç kesimi yaptığını tespit eden polis ekipleri atölyeye baskın yaptı.

3 BİN 500 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerini karşısında gören 2 kuaför ile sandalyede oturup saçlarını tıraş ettiren bir kişi ve sıra bekleyen vatandaşlar adeta neye uğradıklarını şaşırdılar.

Maske takan kuaföre elinde ne olduğunu soran polis elindeki makasa el koydu. Polis ekipleri yasa dışı çalışan kuaförlere yasak olduğu halde tıraş yaptıkları için 3 bin 500 lira para cezası kesip ifadelerini alma üzere karakola götürdü.

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