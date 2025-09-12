Sosyal medyada bir garip akım! Okul çeyizi sergileme yarışı

Okullar açıldı alışveriş telaşı bitti ama bazı evlerde yeni bir telaş başladı. Aldıklarını sergileme telaşı. Kulağa garip geliyor evet olan da garip zaten. Bazı aileler çocukları için yaptıkları okul alışverişini sosyal medyada 'Okul Çeyizi' başlığıyla paylaşıyor. Dahası bu bir akıma dönüştü.

