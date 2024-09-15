Sosyal deney gerçeğe döndü! Nefes borusuna yemek kaçtı

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde yemek yerken senaryo gereği nefes borusuna yemek kaçan gence vatandaşlar anında müdahale etti. O anlar çevreye yerleştirilen kameralar tarafından kaydedildi.

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