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Sosyal deney gerçeğe döndü! Nefes borusuna yemek kaçtı

Sosyal deney gerçeğe döndü! Nefes borusuna yemek kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 18:38
Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde yemek yerken senaryo gereği nefes borusuna yemek kaçan gence vatandaşlar anında müdahale etti. O anlar çevreye yerleştirilen kameralar tarafından kaydedildi.
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Sosyal deney gerçeğe döndü! Nefes borusuna yemek kaçtı
Sosyal deney gerçeğe döndü! Nefes borusuna yemek kaçtı
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