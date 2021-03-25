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Son dakika: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nde korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

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Giriş: 25.03.2021 14:13
Güncelleme:25.03.2021 14:18
Son dakika haberi...Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları sürüyor. İşte ilk görüntüler...
Batmanda korkutan yangın! Ekipler bölgede BATMAN'DA KORKUTAN YANGIN! EKİPLER BÖLGEDE
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