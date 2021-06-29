Son dakika: TEM Edirne istikametinde midibüs devrildi! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Son dakika haberi... TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, 00.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçiden çıkan ve kargo çalışanlarının içinde bulunduğu 20 kişiyi taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunanlar kendi çabalarıyla çıkarken kazada 4 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM'DE TRAFİK OLUŞTU



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen midibüs uzun süren çalışmaların sonucunda yoldan kaldırıldı. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.