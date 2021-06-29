29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: TEM Edirne istikametinde midibüs devrildi! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Son dakika: TEM Edirne istikametinde midibüs devrildi! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2021 00:54
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, 00.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçiden çıkan ve kargo çalışanlarının içinde bulunduğu 20 kişiyi taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunanlar kendi çabalarıyla çıkarken kazada 4 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM'DE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen midibüs uzun süren çalışmaların sonucunda yoldan kaldırıldı. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

TEM'de feci kaza
TEM'de feci kaza
Anne ve 3 çocuğu ölümden böyle döndü
Anne ve 3 çocuğu ölümden böyle döndü
Dondurma yiyen köpek gülümsetti
Dondurma yiyen köpek gülümsetti
Kalbine korkuluk saplandı! Doktor kalp masajıyla kurtardı
Kalbine korkuluk saplandı! Doktor kalp masajıyla kurtardı
Binalarımız ne kadar güvenli?
Binalarımız ne kadar güvenli?
Kirada pandemi indirimine Yargıtay vizesi
Kirada pandemi indirimine Yargıtay vizesi
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Sarıyer'de eşine az rastlanan olay! Bölgeyi tribüne çevirdiler
Sarıyer'de eşine az rastlanan olay! Bölgeyi tribüne çevirdiler
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Bakkala gelen gülme krizine giriyor
Bakkala gelen gülme krizine giriyor
Dünyayı ele geçirecekler
"Dünyayı ele geçirecekler"
Çalıların arasında bulduğu Bugatti'yi restore etti! Son halini paylaştı
Çalıların arasında bulduğu Bugatti'yi restore etti! Son halini paylaştı
Daha Fazla Video Göster